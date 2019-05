San Martino, lavori di ampliamento e ammodernamento reparto Neonatologia. Nessuna interruzione del servizio

Lavori di ampliamento e ammodernamento tecnologico presso il reparto di Neonatologia

Previsto l’ampliamento della Patologia Neonatale e l’attivazione di un moderno sistema per il monitoraggio dei neonati. L’attività proseguirà regolarmente per tutti gli altri settori

Genova. La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che a partire da lunedì, per un periodo di due mesi, inizieranno lavori di manutenzione ed aggiornamento tecnologico presso il settore Patologia Neonatale del reparto di Neonatologia (2° piano del Padiglione 2), che si occupa dei neonati pretermine, di basso peso, asfittici o con altre problematiche patologiche alla nascita.

I lavori prevedono l’ampliamento degli spazi e l’attivazione di un moderno sistema di telemetria per il monitoraggio continuo delle funzioni vitali dei neonati. Nelle prime due settimane i lavori coinvolgeranno per contiguità anche il Centro Nascita Alternativo, uno dei tre reparti per l’assistenza a basso rischio ostetrico riconosciuti dal Ministero della Salute. Durante i lavori i piccoli pazienti verranno assistiti in altri locali attigui e già appositamente attrezzati; le situazioni più complesse verranno affidate all’Istituto Giannina Gaslini come già oggi avviene.

I lavori non interesseranno le sale parto, il nido né gli altri settori del reparto e l’attività del Centro Nascita del San Martino proseguirà nel suo complesso senza sostanziali variazioni.