Genova. E’ entrata in funzione in questi giorni la passerelle in legno costruita ai margini del “cratere” davanti all’ingresso principale (e monumentale) del policlinico San Martino.

L’opera, costata 60 mila euro, serve per tutelare il passaggio pedonale ed è considerata quindi temporanea. Visti i ritardi nel cantiere a cui è propedeutica, questa realizzazione sembra ridare speranze per una situazione in stallo da troppi anni: ma non tutti sono entusiasti, anzi.

Il popolo della rete, infatti, è, come spesso accade diviso in due: se da un lato per alcuni vedere qualcosa che si muove da quelle parti è un buon segno, altri rimarcano la poco chiara necessità di un’opera del genere, visto che lo stesso percorso è stato per anni percorribile ugualmente. Sono in tanti ad essere perciò scettici: prima di cantare vittoria e rallegrarsi, i cantiere della vergogna che giace a pochi metri dovrà essere veramente risolto. E definitivamente.