Sampierdarena, tutto pronto per la Fiera di San Salvatore con oltre 100 banchi. Sosta e viabilità modificata

Genova. Il Comune di Genova – Assessorato al Commercio, in occasione dei festeggiamenti religiosi di S. Salvatore, organizza nel quartiere di Sampierdarena una Fiera di circa 100 banchi di merci varie e dolciumi, che quest’anno si effettuerà domenica 5 maggio.

La Fiera si tiene proprio al centro del primitivo borgo di “Sancto Petro de Arena”, nucleo originario del quartiere attorno al quale si è sviluppato l’abitato in Via Sampierdarena nella zona limitrofa alla parrocchia di “Santa Maria della Cella e San Martino” in Via Giovanetti.

Le celebrazioni di Gesù Santissimo Salvatore patrono di San Pier d’Arena prevedono nei giorni antecedenti varie manifestazioni liturgiche tra cui Santa Unzione, Adorazione Eucaristica e Messa solenne la domenica del 5 maggio.

All’esterno della parrocchia si svolgerà una pesca di beneficenza con la presenza della Pubblica assistenza “Croce d’Oro”. Nel pomeriggio si svolgerà la tradizionale processione religiosa, con la venerata icona del SS. Salvatore accompagnata dalla Confraternita di S. Martino Morte e Orazione allietata dalla Banda Musicale.

In occasione della Fiera, dalle ore 6 alle ore 24, viene istituito il divieto di circolazione, di sosta e di fermata nella via Sampierdarena tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli, piazza del Monastero e via Giacomo Giovannetti, tratto tra via Buranello e via Sampierdarena.

La cittadinanza è invitata a partecipare ricordando, altresì, l’apertura di alcune ville di Sampierdarena e Cornigliano in occasione dei Rolli Days: l’elenco e le informazioni sono reperibili al link www.visitgenoa.it/rolli-days-maggio-2019-le-ville