Sampierdarena, la Fiera di San Salvatore ci riprova: al via domenica 19 maggio

Genova. Domenica 19 maggio si svolgerà, nel quartiere di Sampierdarena, la Fiera di S. Salvatore, inizialmente prevista per domenica 5 maggio e rinviata a causa del maltempo.

La Fiera, organizzata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Genova, presenta circa 100 banchi di merci varie e dolciumi, in tutto all’insegna della festa.

Per permetterne lo svolgimento, dalle ore 6 alle ore 24, verrà istituito il divieto di circolazione, di sosta e di fermata in via Sampierdarena (tratto compreso tra il civico 111 nero e piazzetta dei Minolli), piazza del Monastero e via Giacomo Giovannetti (tratto tra via Buranello e via Sampierdarena).