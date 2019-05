Sabato 4 maggio, “Insieme sull’Acquedotto”: passeggiata collettiva per scoprire il tesoro della Val Bisagno

Genova. Il nuovo coordinamento delle associazioni dell’Acquedotto storico, in collaborazione con il 112, organizza per sabato 4 maggio “Insieme sull’Acquedotto”, una passeggiata lunga un giorno per scoprire le bellezze dell’antica strada dell’acqua insieme ai volontari che hanno adottato questo bellissimo itinerario storico.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Genova, del Municipio IV Media Val Bisagno e del Comune di Davagna. Porterà il suo saluto l’assessore al Marketing Territoriale, Politiche Culturali e Politiche per i Giovani.

Ecco il programma:

Inizio percorso da Cavassolo (20 km)

h 8 ritrovo e iscrizione a Prato (capolinea linee Amt 13 e 14)

h 9 trasferimento con navetta Atp (costo € 2) al ponte canale di Cavassolo

Inizio percorso da Molassana (14 km)

h 11.30 ritrovo e iscrizione a Molassana (capolinea linea Amt 48) e trasferimento alla Casetta dei filtri a piedi o con il bus n° 477

Arrivo in via delle Ginestre

Sono previste tappe per servizi e ristoro o per abbandonare il percorso. Per maggiori info, scaricare la mappa dalla pagina Facebook “fans acquedotto storico di Genova”. Per le auto, è disponibile il parcheggio gratuito Ponte Fleming, a Molassana. In caso di allerta meteo, l’evento sarà rinviato a sabato 11 maggio.