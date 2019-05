Rugby: i risultati della prima domenica di maggio

Sant’Olcese. Prima domenica di maggio con temperature nuovamente ed inaspettatamente invernali e a Sant’Olcese l‘Amatori Genova, ormai matematicamente retrocesso in Serie C/1, ha salutato il proprio pubblico con una confortante affermazione (18/12) con mete di Gargiulo, Filippone e Giacobbe e due trasformazioni di Marco Colloca, fermando il coriaceo team del Varese (nella foto).

Ad una giornata dalla conclusione dello stesso campionato, pertanto, retrocedono Amatori Genova e Amatori Novara, mentre I Centurioni sono ormai certi nella promozione in Serie A. Intanto in Serie C/1 si è disputata l’ultima giornata con promozione in Serie B per i piemontesi dell’Ivrea, mentre in questa categoria tra le squadre liguri si sono confermate il Savona, i Cadetti del Cus Genova e l’Union Rugby Riviera che per la prossima stagione agonistica saranno raggiunte dai Cadetti della Pro Recco, vincenti in C/2 con il Cuneo Pedona.

Serie B girone 1 (X giornata ritorno)

Amatori Genova – Varese 19/12

Amatori Capoterra – Bergamo 29/28

I Centurioni Lumezzane – Monferrato 16/14

Sertori Sondrio – Tutto Cialde Lecco 22/39

Amatori&Union Milano – Everest Piacenza 31/45

Probiotical Amatori Novara – Nordival Rovato 0/84

Classifica: I Centurioni 96, Rovato 84, Monferrato 83, Piacenza 71, Bergamo 58, Lecco (*) 54, Capoterra 51, Varese (*) 42, Sondrio 35, Amatori&Union 31, Amatori Genova 22, Novara 17.

(*) = da recuperare.

Serie C/1 girone 4 Promozione (V giornata ritorno)

San Mauro – Ivrea 24/47

Rivoli – CUS Genova/B 3/7

CUS Pavia – Savona 31/7

Classifica: Ivrea 47, Savona 27, San Mauro 22, CUS Pavia 21, Rivoli 17, CUS Genova/B 16.

Serie C/1 girone 4 passaggio (V giornata ritorno)

CUS Torino/B – Union Riviera 35/13

Moncalieri – Amatori Verbania 7/32

Biella/B – Stade Valdotain 25/29

Classifica: Amatori Verbania e CUS Torino/B 36, Stade Valdotain 32, Union Riviera 28, Moncalieri 12, Biella/B 8.

Serie C/2 Liguria/Piemonte II fase girone A (III giornata ritorno)

Cuneo Pedona – Golfo dei Poeti La Spezia 63/7

Volvera – Pro Recco/B 22/17

Classifica: Cuneo Pedona 20, Pro Recco/B 19, Volvera 15, Golfo dei Poeti Spezia 7.

Serie C/2 Liguria/Piemonte girone B (III giornata ritorno)

Lions Tortona – Chieri 30/17

Collegno – RC Spezia 29/27 (recupero)

Classifica: Tortona 19, Chieri 16, Tortona 14, Spezia (*) 14, Collegno (*) 9.

(*) = partite da recuperare

Under 18 territoriale II fase girone 2 (VII ritorno)

Collegno – Rivoli 12/21

Moncalieri – Amatori Genova 7/26

Amatori Novara – FTGI RugbyLigues2 35/19

San Mauro in sosta

Classifica: Amatori Genova 46, FTGI RugbyLigues2 36, San Mauro 35, Novara 30, Rivoli 28, Moncalieri 19, Collegno 8.

Under 16 girone 1 Élite (VIII giornata ritorno)

Province dell’Ovest – CUS Milano (rinviata)

Under 16 territoriale II fase girone B (III giornata ritorno)

CUS Genova – Moncalieri 36/7

Amatori Genova – Rivoli 66/5

Amatori Novara in pausa

Classifica: Amatori Genova 35, CUS Genova 25, Novara 11, Rivoli 10, Moncalieri 2.

Under 16 territoriale II fase girone C (III giornata ritorno)

San Mauro – Chieri 7/36

FTGI RugbyLigues2 – Collegno 38/19

Union Riviera in pausa

Classifica: Chieri 25, Collegno 24, San Mauro 16, FTGI RugbyLigues2 15, Union Riviera -3

Under 14 (XXIII giornata)

Province dell’Ovest/1 – Black Herons Acqui 51/51

Province dell’Ovest/2 – Alessandria 54/26

Imperia – Sanremo 91/7

Attività femminile (a Cogoleto)

Under 14

Salesiani Vallecrosia-Biella/San Mauro 12/61

Amatori Genova-Salesiani Vallecrosia 47/7

Biella/San Mauro- Amatori Genova 14/40

Under 16

Torino-San Mauro 12/61

Ivrea-Cogoleto 0/19

Ivrea-San Mauro 29/24

Torino-Cogoleto 7/68

Torino-Ivrea 12/49

San Mauro-Cogoeto 7/38

Under 18

Torino-Province dell’Ovest 73/14

Biella-Province dell’Ovest 84/7