Ruba in un negozio di vestiti, inseguito e arrestato dalla municipale

Genova. Ieri mattina, poco dopo le nove, agenti della polizia Locale genovese hanno arrestato un uomo in via Varese, a Brignole, dopo un breve inseguimento. L’uomo era stato visto attraverso le telecamere di sicurezza all’interno di un negozio della vicina via San Vincenzo mentre tentava di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento.

Il personale dell’esercizio ha provato a fermarlo, ma l’uomo si è dato alla fuga, inseguito da una commessa. La scena non è passata inosservata agli occhi degli agenti che si sono messi all’inseguimento bloccando il fuggitivo dopo poche decine di metri.

L’uomo, identificato come un trentottenne italiano, incensurato, ha opposto resistenza ed è stato arrestato. Questa mattina il processo si è concluso con la convalida dell’arresto e una condanna a 4 mesi.