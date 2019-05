Rowing Club Genovese, risultati positivi al secondo meeting nazionale

Genova. Ottimi risultati per il Rowing Club Genovese al secondo meeting nazionale di Piediluco, in Umbria. Come allo scorso meeting, anche a questo alcuni degli atleti genovesi sono stati protagonisti nelle gare valutative in previsione degli appuntamenti internazionali.

Giacomo Costa sale sul podio sia nel singolo che nel doppio pesi leggeri assieme a Francesco Squadrone arrivando secondo in entrambe le gare.

Giorgio Casaccia Gibelli invece parte un po’ in sordina sabato nel 2- Senior maschile, andando però a centrare l’obiettivo la domenica nel 4- Senior maschile, vincendo così l’oro assieme a Jacopo Frigerio, Matteo Della Valle e Mirko Cardella. Maria Ludovica Costa e Sofia Tanghetti domenica nel doppio pesi leggeri Under 23 sono terze, mentre sabato portano uno splendido oro nel 2- pesi leggeri femminile, potendo così essere presentate come possibile equipaggio partecipante ai campionati mondiali assoluti di Linz.

Nella stessa gara Ludovica D’Epifanio è seconda tra le Under 23 assieme alla compagna di Gavirate Isabella Mondini. Ludovica domenica sarà prima nell’8+ Senior femminile. Lucia Rebuffo fa doppietta di argenti nel 2- e nel 4- Junior femminile sempre assieme alla fedele compagna della Canottieri Arno Clara Massaria ed alle due atlete della Canottieri Lario Serena Mossi e Ilaria Compagnoni.

Nelle gare non valutative bene il 4x Junior di Mario Prato, Tommaso Rossi, Francesco Polleri e Cosimo Racano che chiudono la gara con uno splendido argento, portando in casa Rowing il Trofeo Giovanni Mercanti. Benedetta Gaione vince l’oro nell’8+ Junior femmine e arriva terza nel 4x Junior femminile misto Varese/Amici del Fiume.

Ottimo terzo posto anche per Edoardo Marchetti nel 2x Senior maschile assieme a Federico Garibaldi della Canottieri Santo Stefano.

Un altro meeting da archiviare con il sorriso per il Rowing Club Genovese, che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti che saranno gli Europei Junior in Germania ad Essen e i campionati italiani assoluti che si svolgeranno a Varese.