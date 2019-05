Rossiglione, plebiscito per il sindaco uscente Katia Piccardo. E alle Europee il Pd è il primo partito

Rossiglione. E’ una giornata di festa per il Pd a Rossiglione. Non solo il partito guidato da Nicola Zingaretti è a Rossiglione il primo partito con il 32,6% (in tutti gli altri comuni dell’Unione è stato scavalcato dalla Lega), ma la sindaca Katia Piccardo è stata riconfermata con l’83% dei voti.

Un vero plebiscito: “Sono felice e per la prima volta sono senza parole – scherza lei – anche perché le percentuali sono chiare. Si tratta di un voto che va al di là del pd ma è una conferma da parte dei cittadini.

Un riconoscimento del lavoro fatto in questi cinque anni e uno stimolo per impegnarsi ancora di più”. Per Piccardo, che a soli 35 anni diventa sindaco per la seconda volta, da domani però si ricomincia a lavorare. Con quali priorità? “Anzitutto ci concentreremo sul sostegno alle attività commerciali attraverso alcune agevolazioni allo scopo di contrastare lo spopolamento” spiega.

Al secondo posto dell’agenda del sindaco c’è il recupero del tessuto urbano: “Sono già state fatte riqualificazioni importanti e continueremo su quella strada”. Infine: “Puntiamo molto sulla riqualificazione turistica della val Gargassa e di Veirera. Attenzione infine al trasporto pubblico che per noi resta fondamentale”.