Genova. Un viaggio affascinante nella storia economica genovese, visto da uno dei luoghi simbolo, il caveau di Banca Carige che, dal 1964, custodisce nei fondi corazzati dell’edificio la “ricchezza” dei genovesi.

Ci sarà anche questo tra gli appuntamenti dei Rolli Days che si terranno il 4 ed il 5 maggio a Genova è che vedono la banca tra gli sponsor, ormai da diversi anni. Oltre alle collezioni d’arte, testimonianza della grandezza del “Secolo dei Genovesi”, e alla vista sulla città e sul porto che si gode dalla balconata ci sarà anche l’apertura straordinaria del caveau che, circa 6.500 cassette di sicurezza è una delle camere blindate più grandi d’Italia.

di 8 Galleria fotografica Caveau Banca Carige









“Questo è un luogo molto suggestivo – sottolinea Alfredo Mai, responsabile della comunicazione di Banca Carige – a partire dalla porta blindata, una delle più grandi d’Italia, dal peso di 350 quintali di acciaio e manganese, dotata di ben 20 serrature a cilindro. All’interno offriamo un percorso di riflessine sul denaro, sul valore, sull’iconografia in un momento in cui il denaro è smaterializzato”.

In mostra, quindi, una raccolta di salvadanai, proveniente da tutto il mondo, una collezione di miniassegni, che riporta agli anni 70, ma anche un forziere del ‘600, del secolo dei genovesi. In esposizione anche l’arte contemporanea di Claire Fontaine, attualmente in mostra a Palazzo Ducale, che ha portato nella banca alcune delle proprie opere. La visita della Sede di Genova in Via Cassa di Risparmio, 15, avrà luogo sabato 4 e domenica 5 maggio dalle ore 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30). Le visite sono gratuite e guidate con partenza ogni 15 minuti.