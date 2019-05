Rolli Days, oltre al “bello” anche il digitale. La carica dei 5 influencer

Genova. Per l’edizione 2019 dei Rolli Days, il Comune di Genova ha messo in campo una ricca e diversificata serie di azioni volta a rafforzare la comunicazione dell’evento sul web, in modo da catturare anche l’interesse dei più giovani, abituati a vivere eventi ed esperienze live sulla rete.

Le campagne di comunicazione digitali sono state fortemente volute e finanziate dal Tavolo dell’Imposta di soggiorno, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica dei Rolli Days, quale importante appuntamento della città.

La campagna di comunicazione web Rolli Days 2019, affidata all’agenzia DOC, mira a promuovere l’evento dei Rolli Days e allo stesso tempo il brand Genova, valorizzando il nostro magnifico Patrimonio Unesco. Pensata per Italia e Francia, si rivolge a un pubblico interessato particolarmente a viaggi, arte e cultura. La campagna viene diffusa attraverso Google, Facebook e Instangram.

Per promuovere e valorizzare i Rolli Days e il Patrimonio Unesco, sono arrivati a Genova 5 influencer da vari Paesi europei, che fotograferanno e posteranno sui loro canali le meraviglie di Palazzo Pallavicino Tobia, dei giardini di Palazzo Tursi, di Villa del Principe, di Palazzo Francesco Grimaldi, di Palazzo Nicolosio Lomellino e di molto altro ancora.

Ecco i loro nomi: Adeline e Tony di @onmetlesvoiles (Francia), Dasha @dasha_sky (Germania), Marlene Lee di @ cookiesncandies (Inghilterra) e Valeria di @sogni_in_valigia e Francesco di @francesco_foti (Italia).

Non solo: #Rollidays in diretta sui social, grazie anche alla collaborazione dei Rolli ambassador, influencer locali che ogni giorno raccontano la città in rete. Gli ambassador sono inviati speciali di #genovamorethanthis per raccontare l’evento sui propri canali.

Per essere sempre aggiornati si può seguire l’evento facebook “Rolli Days Genova – 3, 4, 5 maggio 2019” e i canali social: Facebook @Genovamorethanthis – Twitter @genovaeventi – Instagram @Genovamorethanthis