Rolli Days, Abbazia del Boschetto di Cornigliano già “sold out”. Prenotazioni “bruciate” in poche ore

L’Abbazia del Boschetto di Cornigliano, new entry nei Rolli Days e visitabile in esclusiva il 3 e il 4 maggio dopo un lungo e importante intervento di restauro, ha riscosso un grande successo: le prenotazioni (obbligatorie) per visitarla sono state ben 704, e hanno fatto registrare il “tutto esaurito”.

Il complesso monastico cistercense è nato nel XIV secolo, in una posizione strategica in alto sulla Val Polcevera. Nel corso dei secoli molte famiglie dell’aristocrazia genovese sono intervenute nella sua decorazione, dai Grimaldi agli Spinola, ai Doria, ai Lercari.

Ricordiamo che, stasera alle 21, i Rolli Days rendono omaggio alla Val Polcevera con lo spettacolo della bellezza, presso la Chiesa di San Bartolomeo della Certosa.

Prima dello spettacolo, l’assessore al Marketing territoriale, Politiche culturali e Politiche per i giovani, parteciperà alla cerimonia di consegna dei fondi raccolti dal St. George’s club, fondato dagli Ambasciatori di Genova a Londra, insieme alla Charity Il Circolo e alla Camera di Commercio di Genova per il restauro del “Rissêu” (mosaico in ciottoli) della Certosa. Unitamente a NPH UK e Fondazione Rava, il club ha già donato 12 mila euro per le famiglie degli orfani della tragedia del Ponte Morandi.

La Certosa di San Bartolomeo di Rivarolo è un complesso monastico certosino, sorto nel 1297 e rinnovato nel Cinquecento; il chiostro conserva un magnifico rissêu, tra i più ampi e antichi in Liguria. Visitabile sabato 4 maggio ore 10/17 e domenica 5 maggio ore 12/17.30.