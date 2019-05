Genova. La Rivarolese vince (4-1) ad Albenga, conquistando il secondo posto, che consentirà agli avvoltoi di giocare gli spareggi nazionali per salire in Serie D.

“Abbiamo giocato una grande gara, chiudendo al meglio il nostro strepitoso campionato, basti pensare ai 62 punti conquistati – afferma Simone Romei – non abbiamo nessun rimpianto, peccato per alcune situazioni subite nello scontro diretto…“.

“Comunque resettiamo tutto e pensiamo ai play off, che ci consentono di avere un’altra preziosa possibilità di salire in Serie D – conclude Romei – sappiamo di avere ottimi valori tecnici e morali per riuscire nell’impresa, daremo il massimo per arrivare il più lontano possibile”,