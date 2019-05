Rientro degli sfollati sospeso e chiuse alcune ville dei Rolli, ecco tutte le misure dell’allenatore gialla

Genova. C’è il rinvio del rientro degli sfollati, che dovevano avere accesso questa mattina, nello loro abitazioni di via Porro, ma anche la limitazione delle visite ai Palazzo dei Roll che escludono dalle mete dei turisti e dei genovesi le ville e i Palazzo che si trovano all’interno dei parchi, tra gli effetti dell’allegria gialla per maltempo, diramata fino alle 15 a Genova

Questa mattina, dalle ore 8, infatti, era previsto l’inizio del quarto accesso degli sfollati di Via Poro, che a causa delle condizioni meteo, viene sostanzialmente posticipato al martedì successivo, come specificato dalla Protezione Civile. Non cambia nulla, invece, per chi era “in lista” lunedì, giornata in cui il meteo dovrebbe essere decisamente più favorevole. L’allerta, quindi, riduce di un giorno pieno la già ristretta finestra di tempo messa in calendario dalla struttura commissariale, che aveva previsto di concludere le operazioni entro il 15 maggio.

Il Coc (Centro Operativo Comunale) sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla per temporali dalle orefino alle ore 15.00 di domenica 5 maggiosul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei Volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di auto-protezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.

All’entrata in vigore dell’allerta:

predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili;

porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento;

limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità;

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.

Inoltre, a seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di domani domenica 5 maggio, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

– divieto di transitoai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nella giornata di domenica 5 maggio e fino a cessate esigenze;

– chiusura al pubblico, domani domenica 5 maggio, digiardini e parchi storici comunali. Conseguentemente, i palazzi dei Rolli presenti all’interno dei parchi e delle ville comunali non saranno aperti al pubblico nella giornata di domani.

– chiusura al pubblico nella giornata di domenica 5 maggio di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

In particolare, poiché la previsione è di vento di burrasca forte da Nord con possibili raffiche fino a 120/140 km/h., si invitano tutti i cittadini alla massima cautela ed al rispetto delle seguenti norme di autoprotezione:

Assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori…);

Evitare per quanto possibile di transitare, a piedi o su veicoli, e non posizionarsi sotto alberi, oggetti sospesi o esposti al vento;

Se si è alla guida di un veicolo, moderare la velocità; le uscite dalle gallerie e i viadotti sono particolarmente insidiosi per veicoli telonati o furgonati e veicoli a due ruote.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt; sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria (www.allertaliguria.gov.it); sito del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile).

Per ottenere informazioni più dettagliate e ampie si consiglia anche di scaricare la APP gratuita “Io non rischio”. Per accedere all’applicazione via web digitare sul device iononri-schio.comune.genova.it.

E’ anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi “ProtezioneCivileComuneGenova_bot” e “@ProtCivComuneGe”

Per tutta la durata dell’allerta sarà attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.