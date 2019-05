Rientro degli sfollati, rimandato causa allerta inizio quarto accesso agli immobili

Genova. L’allerta meteo che inizierà questa sera per proseguire fino alle 15 di domani, complicherà anche le operazioni legate agli accessi degli sfollati nello loro abitazioni di via Porro.

Domani, infatti, era previsto l’inizio del quarto accesso, che a causa delle condizioni meteo, viene sostanzialmente posticipato al martedì successivo, come specificato dalla Protezione Civile. Non cambia nulla, invece, per chi era “in lista” lunedì, giornata in cui il meteo dovrebbe essere decisamente più favorevole.

Un piccolo inconveniente che riduce di un giorno pieno la già ristretta finestra di tempo messa in calendario dalla struttura commissariale, che aveva previsto di concludere le operazioni entro il 15 maggio.