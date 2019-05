Riapertura via Giotto, le modifiche ai percorsi dei bus. Tutti i dettagli

Genova. A seguito della riapertura al transito veicolare di via Giotto, a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, le linee 1, 1/, 3, 128, I02, I24 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linee 1, 1/, 3, N2 e I24

Direzione ponente: i bus, giunti in via Siffredi, proseguiranno per via Giotto, via Hermada dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso invariato.

• Linee 128 e I02

Direzione ponente: i bus, in via Giotto, proseguiranno per via Hermada dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso invariato.