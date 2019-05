Razzetti, Nardini e Rinaldi in Nazionale per Universiadi e la Mediterranean Cup

Genova. Maggio si tinge di azzurro per la Genova Nuoto My Sport. Grande soddisfazione per Alberto Razzetti, Davide Nardini e Filippo Rinaldi.

Sono state rese note nei scorsi giorni le convocazioni in Nazionale per le manifestazioni internazionali estive, gli obiettivi principali della stagione.

Alberto e Davide saranno impegnati a Napoli per le Universiadi, ovvero i Giochi mondiali universitari, dal 4 al 10 luglio; Filippo a Burgas, in Bulgaria, disputerà la Mediterranean Cup, la ex Coppa Comen, manifestazione riservata alla sola categoria Ragazzi dove parteciperanno gli stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo.