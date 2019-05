Rapallo, pusher “a domicilio” arrestato dalla polizia. Scoperto dopo appostamento

Rapallo. Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Commissariato di Rapallo, durante alcune attività di appostamento eseguite nei giorni precedenti in via Val di Sole, hanno notato un viavai sospetto.

Ieri sera, hanno chiaramente visto un ragazzo giunto in sella ad uno scooter cedere in un seminterrato della sostanza stupefacente ad un uomo, che poi è risultata essere cocaina.

Dopo pochi istanti dalla “consegna a domicilio”, gli operatori di polizia hanno arrestato il giovane che sarà giudicato per direttissima.