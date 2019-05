Rapallo, corso zonale per Aiuto Didattico Istruttore Fiv

Rapallo. Si terrà sabato 8 giugno con inizio alle ore 9 presso il Circolo Nautico Rapallo il primo modulo di 8 ore del corso zonale per Aiuto Didattico Istruttore Fiv.

Il corso fornisce una preparazione di base per collaborare (obbligatoriamente sotto la supervisione e la presenza di un istruttore Fiv abilitato) presso la scuola vela del circolo di appartenenza. I requisiti per accedere al corso come indicati a pagina 25 della normativa Fiv Formazione 2019 sono: essere cittadini italiani, aver compiuto il 16° anno di età, e se minori essere autorizzati in forma scritta compilando l’apposito modulo, essere tesserati Fiv con visita medico sportiva in corso di validità, essere presentati dal presidente del proprio club di tesseramento che attesta le competenze del candidato specificate in normativa.

La seconda parte pratica del corso avrà durata di almeno 16 ore dovrà essere svolta in occasione di una manifestazione didattica sotto la supervisione di un tutor zonale. L’ultima parte pratica del corso avrà durata di almeno 40 ore dovrà essere svolta presso la Scuola Vela del proprio club, sotto la supervisione di un istruttore Fiv.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il proprio club di tesseramento richiedendo gli appositi moduli a i-zona@federvela.it. Le iscrizioni vanno perfezionate entro lunedì 3 giugno e si chiuderanno anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di candidati ammissibili. Quota di iscrizione 140 euro da versare all’iban della I Zona all’atto dell’iscrizione.