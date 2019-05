Quattro liguri ai campionati europei Junior di Essen

Genova. Sono ben quattro i vogatori e le vogatrici liguri convocati per partecipare ai campionati europei Junior in programma sabato 18 e domenica 19 maggio ad Essen, in Germania.

Dopo l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali 2018, Alessandro Bonamoneta (Sportiva Murcarolo) sarà nuovamente ai nastri di partenza con il 4 senza, sempre con Achille Benazzo (SC Cerea), e con i nuovi compagni Giorgio Battigaglia (CC Tevere Remo) e Francesco Cella (CC Napoli).

Edoardo Rocchi (GS Speranza Pra’), nel 2018 medagliato alla Coupe de la Jeunesse, affronterà gli Europei nella specialità del 4 di coppia con Diego Paroli (Gavirate), Jacopo Mascitelli (SC Milano) e Lorenzo Manigrasso (SC Tritium).

Lucia Rebuffo (Rowing Club Genovese) gareggerà nel 4 con assieme a Clara Massaria (SC Arno), Lucrezia Baudino (CUS Torino), Beatrice Giuliani (SC Milano) con al timone Giulia Clerici (Moltrasio).

Per Alice Ramella (SC Santo Stefano) appuntamento continentale a bordo del 4 di coppia con Alexandra Kushnir (SC Ravenna), Laura Pagnoncelli (SC Tritium), Ilaria Corazza (SC Ausonia).

Il programma provvisorio degli Europei Junior, che è stato ufficializzato in forma definitiva dopo il team manager meeting di oggi, prevede per la giornata di sabato il via alle batterie alle ore 9,30 con il quattro con Junior maschile, mentre l’ultima qualifica al mattino sarà alle 12,25 e riguarderà l’otto Junior maschile (dove l’Italia non schiera alcun equipaggio). Nel pomeriggio, tra le 14,05 e le 15,40, i recuperi.