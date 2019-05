Loano. Campionato di Promozione A, semifinale Play-off, gara secca. La Loanesi S.F., giunta seconda con 62 punti, batte 2 a 0 la Sestrese, arrivata terza, con 55 punti (domenica scorsa aveva superato il primo spareggio, battendo 1-0 l’Arenzano).

Davanti a una buona cornice di pubblico i rossoblù conquistano la finale. Decisiva una doppietta messa a segno dal giovane Boiga (classe ’02) nel primo tempo. L’ avversario ora sarà il Rivasamba, vittorioso 0-1 nell’altra semifinale contro il Real Fieschi.

Tabellino:

Loanesi S.Francesco-Sestrese 2-0 (17′, 45’+2 Boiga)

Loanesi: Vernice, Puddu, Leo, Condorelli, Castello, Garassino, Di Lorenzo, Antonelli, Rocca (72′ Murru), G. Insolito (78′ Calligari), Boiga

A disp.: Metani, Pisano, Murru, Viola, Staltari, Piazzai, Calligari, F. Insolito, Babou. All. Rivituso

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco (46′ Valcavi), Di Sisto (48′ Cafferara), Ardinghi, Ansaldo, Raso (78′ Delgado), Stilo, Federici (48′ Camara), Akkari, Sattin, Piroli

A disp.: Lo Vecchio, Andreoni, Valcavi, Bazzurro, Cafferata, Camara, Delgado, Libbi, Ramponi. All. Schiazza

Arbitro: Di Benedetto (Novi Ligure). Assistenti: Ghio e Isolabella (Novi Ligure)

Note: Giornata fresca e nuvolosa, campo d’erba in cattive condizioni. Ammoniti: Castello, Boiga, Vernice, Di Lorenzo (L), Lo Stanco, Raso (S). Recuperi 3′ e 4′. Angoli 2-5. Spettatori 250 circa.

Cronaca diretta:

4′ G. Insolito sguizza fra tre difensori e prova dal limite dell’area, alto.

9′ Ammonito Lo Stanco.

11′ Sestrese in attacco. Leo scivola, Akkari s’invola e serve al centro Sattin. Condorelli va in anticipo e spazza via.

13′ Occasione Loanesi. Boiga crossa dalla destra, Castello nei pressi del dischetto gira di testa nell’angolino. Rovetta si distende alla propria destra sventando in angolo.

17′ Gol Loanesi! Leo affonda sulla sinistra e mette al centro. Boiga nell’area piccola anticipa Di Sisto in spaccata. 1-0.

20′ Occasione Sestrese. Akkari lanciato a rete si presenta a tu per tu con Vernice, calibrando male il pallonetto. Palla leggermente alta.

21′ Di Lorenzo, destro a giro dai venti metri. Rovetta blocca.

28′ Doppia grande opportunità Sestrese, nella stessa azione. Sattin dalla destra va sul fondo, salta Leo, converge verso il centro. Il numero ‘dieci’ verdestellato conclude di sinistro, colpendo il palo. Sulla respinta Federici manda alto da ottima posizione.

29′ Federici, destro dalla lunetta. Vernice vola a mezza altezza, alla propria destra, deviando in corner.

41′ Giallo a Castello.

45′ Tre minuti di recupero.

45’+2 Gol Loanesi! Antonelli, passaggio filtrante dalla trequarti. Ardinghi manca l’intervento, Boiga si avventa e solo davanti a Rovetta gonfia la rete. 2-0.

45’+3 Fine primo tempo: Loanesi S.F.-Sestrese 2-0.

46′ Cambio Sestrese. Esce Lo Stanco, entra Valcavi.

46′ Rocca insidia la porta avversaria. Rovetta controlla.

48′ Doppia sostituzione negli ospiti. Fuori Federici e Di Sisto, al loro posto Camara e Cafferata.

50′ Antonelli destro dal limite, Rovetta respinge coi pugni.

56′ Giallo a Boiga per simulazione. Il pubblico locale protesta.

58′ Opportunità Sestrese. Raso affonda sulla destra e crossa al centro. Akkari stacca di testa sul secondo palo, Vernice salva in volo. Parata tanto bella quanto efficace.

65′ Stilo dai venti metri allarga sulla sinistra. Camara indirizza sul primo palo, Vernice è attento e non si fa sorprendere.

66′ Giallo a Raso.

72′ Cambio Loanesi. Fuori Rocca, dentro Murru.