Genova. Avranno inizio domenica 12 maggio i playout della Promozione ligure. Per quanto concerne il girone B, l’andata della semifinale playout tra Casarza Ligure e Colli Ortonovo andrà in scena alla ore 16 al Comunale di Casarza Ligure. Il ritorno è in programma domenica 19 maggio alle ore 16 a Castelnuovo Magra.

La semifinale playoff tra Cadimare e Rivasamba si giocherà alle ore 16 al Pieroni di La Spezia di domenica 19 maggio.

Questa settimana un solo giocatore è stato squalificato: Samuel Crafa (Cadimare) dovrà saltare una partita.

Ammenda di 600 euro e 1 punto di penalizzazione, oltre al 3-0 a tavolino, alla Burlando che non si è presentata sul campo del Real Fieschi.

La classifica marcatori finale:

25 reti: Gandolfo (Real Fieschi)

19 reti: Costa (Canaletto Sepor)

18 reti: Massaro (Golfo Paradiso)

17 reti: Raiola (Little Club G. Mora)

16 reti: Pannone (Don Bosco Spezia)

15 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese)

13 reti: Incerti (Goliardicapolis), Marasco (Rivasamba)

12 reti: S. Cagliani, Grosso (Athletic Club Liberi), Maggiore (Cadimare)

11 reti: Carrubba (Borzoli)

10 reti: Del Vecchio (Athletic Club Liberi), Monticone (Goliardicapolis/Golfo Paradiso)

9 reti: G. Esposito (Forza e Coraggio), Paterno (Rivasamba), Sighieri (Goliardicapolis)

8 reti: Fontana (Rivasamba), Gaspari, Ilardo (Athletic Club Liberi), Campagni, Pesare (Forza e Coraggio), Gatto (Goliardicapolis), Ruffino (Real Fieschi)

7 reti: Rosati (Colli Ortonovo), Lessona (Real Fieschi), Dapelo (Burlando), Ferdani (Don Bosco Spezia), Seb. Agrifogli, Dell’Ovo (Cadimare)

6 reti: Cuccolo (Forza e Coraggio), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), L. Corallo (Little Club G. Mora)

5 reti: Bertocchi (Don Bosco Spezia), Alvisi (Cadimare), Ferrando, Siciliano (Goliardicapolis), Leonini (Magra Azzurri), Manfredi, Verona, Panico (Colli Ortonovo), P. Oneto (Casarza Ligure), Ronconi (Real Fieschi)

4 reti: Goldoni (Magra Azzurri), Di Pietro, Arrighetti (Athletic Club Liberi), Vergari (Little Club G. Mora), N. D’Amelio (Casarza Ligure), Asimi, Cuneo (Real Fieschi), Mozzachiodi, Lunghi (Cadimare), Aprile, Battaglia Busacca (Golfo Paradiso), M. Valletta, Ibba (Don Bosco Spezia), Esibiti (Borzoli)

3 reti: Becci, Poli, Simone (Canaletto Sepor), Vottero, Busi, Latin, Capalbo (Rivasamba), Galassi, Nicolini (Don Bosco Spezia), Vacchino, Ninotti, E. Lorenzini (Colli Ortonovo), Gattulli, Fabris, Minardi (Campomorone Sant’Olcese), Pagano (Athletic Club Liberi), Barbieri, Grezzi (Casarza Ligure), Di Muri (Cadimare), M. Arlandini, Owusu Ansah (Goliardicapolis), Salamina, Casassa, Atzeni (Magra Azzurri)

2 reti: Dodero (Athletic Club Liberi), Celeri, Pane (Real Fieschi), Grisolia, Del Santo, Bertagna, Flagiello (Don Bosco Spezia), Sanni, Torlione, Rusconi, Nardo, De Mattei, Vignolo, De Vecchi (Little Club G. Mora), Desogus, Russo (Cadimare), Porro, Cilia, Scarpino (Rivasamba), Mendez, Ferrero, Puggioni (Borzoli), Scarfò, Rotela Pena (Burlando), Iurato, Pimentel (Casarza Ligure), Boggio, Dascanio, Caneri (Canaletto Sepor), M. Bacigalupo (Golfo Paradiso), Bevegni, Trabacca, Salas Mendoza (Campomorone Sant’Olcese), Romiti, Bettoni, M. Conti, Benassi (Magra Azzurri), J. Conti, Amorfini (Forza e Coraggio)

1 rete: Zapelli, Tuvo, Salano, Sanna (Rivasamba), Santunione, N. Buffoni, A. Sarti, Valentini, Antonelli, Morettini (Magra Azzurri), Selva, Carluccio, Tazzer, Maura, Bozzo, Cerrone (Golfo Paradiso), Liguori, Iannelli, Di Somma, Noris (Little Club G. Mora), Giordano, Cagetti, Drovandi, Stella (Forza e Coraggio), De Martini, Manzi (Goliardicapolis), Venturotti, Selimi (Don Bosco Spezia), G. Garbarino, J. Conti, Coldani, Fed. Bacigalupo (Real Fieschi), Ponte, Giannini, Marozzi, Fazio (Canaletto Sepor), Lesi, Fiocchi, A. D’Imporzano, Crafa (Cadimare), Carboni, Cimieri, Bucchieri, Chiapperini, Sambou, Pelle, Messuri (Burlando), Vitellaro, Sciutto, D’Ambroso, Chiappori, Fedri, Zanini, Pizzorno, Chiappori, Rondoni (Borzoli), Arnulfo, Zazzeri (Athletic Club Liberi), Torre, Cappellano, Bruzzone (Campomorone Sant’Olcese), Ceccarelli, N. Cucurnia, Franchini (Colli Ortonovo), Botti, Mastrogiovanni, Daidone (Casarza Ligure)

Autoreti: 1 Valentini, Scarpino, Marinaro (pro Cadimare), Cutugno (pro Campomorone Sant’Olcese)