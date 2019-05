Prof sospesa per la tesina “anti-Salvini”, anche a Genova oggi presidio di solidarietà

Genova. Insegnanti, ma anche studenti e personale ata delle scuole, anche a Genova oggi scenderanno in piazza con un presidio di solidarietà con la professoressa Dell’Aria, di Palermo, sospesa per 15 giorni dal Miur a causa di una “tesina” anti-Salvini dei suoi studenti.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 22 maggio, alle 17e30 in piazza De Ferrari. Il presidio servirà anche a rilanciare la petizione organizzata dal sindacato Usb Scuola attraverso change.org (chng.it/vwFLc2qq). In pochi giorni sono state superate le 200 mila firme.

Il sindacato autonomo chiedere ora le dimissioni del ministro Bussetti. “Ai colleghi, alle colleghe, alle associazioni, ai cittadini e alle cittadine di questo Paese diciamo che non è più tempo di aspettare e di stare a guardare” dichiara Luigi Del Prete dell’esecutivo USB Scuola.

“Continuiamo a raccogliere le firme – prosefue – e a manifestare tutto il nostro dissenso chiedendo le dimissioni del ministro Bussetti per la difesa della libertà di insegnamento e contro ogni repressione”.