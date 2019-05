Produzione e traffico di stupefacenti: arrestato uno studente 19enne

San Colombano. I carabinieri di Carasco, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chiavari, hanno arrestato per “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope” uno studente 19enne, abitante a San Colombano. Il ragazzo, fermato per un controllo a bordo di un veicolo, e perquisito è stato trovato in possesso di 15 grammi circa di “marijuana”.

Poco dopo, perquisita anche l’abitazione, i militari hanno trovato ulteriori grammi 100 della stessa sostanza già suddivisa in quattro confezioni, 2 grinder (trita erba) ed un bilancino di precisione, tutto sequestrato.

In mattinata sarà processato con rito direttissimo.