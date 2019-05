Genova. Ecco la situazione meteo secondo Limet, il centro meteorologico Ligure: Pressione in temporaneo rialzo determina condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutta la regione.

Previsioni valide per: mercoledì 1 maggio 2019

Cielo e Fenomeni: al mattino presto nuvolosità bassa irregolare lungo la costa savonese e genovese, in rapido dissolvimento già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio ampie scharite lungo la costa, mentre nell’entroterra vi sarà lo sviluppo di nubi cumuliformi che tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto potranno dare adito a brevi acquazzoni.

Venti: deboli prevalenti dai quadranti meridionali, più tesi sul settore interno di Savona e Genova. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie o in leggero aumento le minime

Previsioni valide per: giovedì 2 maggio 2019

Cielo e Fenomeni: giornata prevalentemente perturbata con possibili piovaschi soprattutto sul settore centro-orientale

Venti: tesi dai quadranti meridionali. Mari: mosso in aumento a molto mosso per onda da sud-ovest. Temperature: in lieve calo le massime.

Tendenza per: venerdì 3 maggio 2019

Cielo e Fenomeni: possibili temporali sul Genovese al mattino. Instabile per il resto della giornata.