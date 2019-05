Prima Categoria: Veloce e Levanto vincono le semifinali valevoli il titolo regionale

Cogoleto. Veloce e Levanto giocheranno la finale valevole il titolo regionale di Prima Categoria.

La Veloce, sul neutro di Cogoleto, supera (2-1) la Praese.

I savonesi, dopo aver fallito un rigore con Calcagno, subiscono la rete della Praese, realizzata da Perego, ma nella ripresa effettuano la rimonta, grazie a Vejseli (su rigore) e Maida.

Nel finale di gara, viene espulso il genovese Perego.

Ci sono voluti i tempi supplementari per stabilire la vincente tra Levanto e Bogliasco. A staccare il pass per la finale è il Levanto, che (al 95°) trovs il guizzo vincente con Barletta.