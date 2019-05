Genova. Sampierdarenese e Via Acciaio giocheranno la finale play off del campionato di Prima Categoria C.

La Sampierdarenese pareggia (1-1, Beccaris; Lipardi), al termine dei tempi supplementari, con il San Cipriano ed in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato accede alla finale, dove troverà il Via Acciaio, che pareggia (1-1), dopo centoventi minuti di battaglia (nella gara ottimamente arbitrata dal sig. Andrea Fanciullacci di Savona) con la Caperanese, eliminandola.

I chiavaresi di Muzio, in vantaggio (al 40°) con Picasso (su rigore), vengono raggiunti (al 77° da Gesi). Il pareggio consente a Colella e compagni di staccare il pass per la finale.

Carlo Schelotto, presidente dello Sciarborasca, presente ad assistere al match ci rilascia un breve commento: “E’ stata una partita molto combattuta, la Caperanese ha avuto più occasioni per chiudere il match, ma si è imbattuta nel portiere locale Pittaluga, autore di alcuni interventi di alto livello, mentre il Via Acciaio è stato bravo a capitalizzare l’occasione avuta e a portare a casa il prezioso risultato, che vale la finale”.

La Nuova Oregina, in pieno extra time, piega il Vecchio Castagna, aggiudicandosi la gara di andata dei play out, ch valgono la salvezza. La rete del successo, segnata (al 96°) è di Torrente.