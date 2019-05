Prima Categoria C: il Via dell’Acciaio vince la finale play off del girone e l’Oregina si salva

Genova. Il Via dell’Acciaio espugna (3-2) il terreno della Sampierdarenese, vincendo i play off del girone C di Prima Categoria.

“Man of the match” è l’attaccante De Vincenzo, che grazie alla sua tripletta ha mandato al tappetto i lupi di Sampierdarena (a rete con Morani e Rebora), i quali avevano due risultati su tre a disposizione per aggiudicarsi la finale.

Colella e compagni, grazie al successi odierno, giocheranno la fase regionale dei play off.

L’Oregina pareggia (1-1, Melillo; Longoni) e grazie al successo ottenuto all’andata, si salva, condannando alla retrocessione il Vecchio Castagna.

Da segnalare che sul risultato di 0-0, il portiere dell’Oregina, Amenduni, para un calcio di rigore a Miggiano.