Prima Categoria B, semifinale play off: il Marassi elimina la Cogornese

Genova. Il Marassi pareggia (1-1), al termine dei tempi supplementari, con la Cogornese ed in virtù del miglior piazzamento nella regular season, stacca il pass per accedere alla finale play off, nella quale giocherà con la Superba.

E’ la Cogornese a passare in vantaggio (al 50°) con Bottini, ma il sogno del team di mister Padi si infrange (all’83°), quando la rete del marassino Robotti, che regala al tecnico Repetti la finale.

Il Cà de Rissi si aggiudica la gara di andata della finale play out, superando (2-1), nel match giocato a Molassana, il Sori.

I padroni di casa segnano (al 27°) con Cosentino e (al 55°) con Ballabene, mentre la reazione del Sori è premiata (al 91°) dal goal di Bettalli.

Tra sette giorni si disputerà la gara di ritorno, che stabilirà la squadra che scenderà, al pari di Boccadasse e BorgoRapallo in Seconda Categoria.