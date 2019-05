Prima Categoria B, il Cà de Rissi (in nove uomini) si salva ai danni del Sori

Sori. Il Cà de Rissi, in nove uomini per le espulsioni di Segalerba (al 45°) e di Ferrari (al 70°) pareggia (0-0) in casa del Sori (espulso, al 90°, Scano) e in virtà della vittoria ottenuta nella gara di andata, si salva, condannando i rivieraschi alla retrocessione in Seconda Categoria.

Le formazioni

Sori: Burlando, Bruzzone, Milone, Minniti, Bertelli, Paffumi, Bortolazzi, Scigliano, Bettalli, Giudice, Barbieri

Cà de Rissi: Lusardi, Lodi, Freterrigo, Brolis, Bianchi, Segalerba, Ballabene, Ferrari, Barbieri, Comberiati, Spirio