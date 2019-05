Pranziamoinsieme, il Comune lancia il picnic collettivo per bimbi e famiglie in piazza Matteotti

Genova. La formula non è proprio inedita – si è iniziato con le “cene in bianco” un po’ modaiole di un paio di anni fa (vi ricordate le tavolate a De Ferrari con tanto di candelabri e piatti coordinati?) e con le “Colorate Cene” della rete Liguria Rainbow, ma anche il Comune di Genova, con l’Agenzia per la famiglia, lancia per domenica 22 maggio un pranzo collettivo – #pranziamoinsieme – dalle 13 alle 17 in piazza Matteotti e nel Cortile maggiore di Palazzo Ducale.

Saranno allestiti 45 tavoli per il pranzo al sacco (ognuno deve portare qualcosa da condividere, il cibo e le bevande saranno poi integrati da focacce e dolci offerti da alcuni sponsor) e, nel pomeriggio, si potrà giocare con il Coni Liguria e provare tanti “classici” giochi di strada.

“Un evento aperto a tutti: bambini, giovani, adulti, anziani e persone sole che abbiano voglia di passare una giornata in compagnia, con tanta semplicità – afferma Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la famiglia – pranzare insieme la domenica è parte della nostra tradizione: condividere cibo e gioco, in serenità e allegria, è l’occasione per incontrarsi, conoscersi e riconoscersi in una piazza cittadina come segno dell’appartenenza alla nostra casa comune che è la città di Genova”. Previste anche postazioni per giochi da tavolo, truccabimbi, omaggi per le mamme e un presidio della croce rossa per apprendere la manovra di disostruzione pediatrica.

Il 18 maggio un evento simile avverrà al porto antico: torna la Colorata Cena organizzata dal comitato Liguria Rainbow, in vista del Liguria Pride del 15 giugno.