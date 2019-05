Genova. “L’atmosfera allo stadio ci ha aiutato, siamo molto contenti per una grande prestazione, purtroppo all’ultimo minuto avremo potuto mettere la ciliegina, ma rimane la convinzione e la fiducia che possiamo giocarcela, fino all’ultimo”. Cesare Prandelli commenta il pareggio per 1-1 contro la Roma, a metà tra rammarico e soddisfazione per come la sua squadra ha giocato.

Fa il pompiere sulla questione del rigore: “Quando Sanabria è titolare il rigorista è lui, poi, siccome ha avuto problemi fisici ed è rimasto in panchina, il primo rigorista sarebbe Criscito. Si sono parlati con Mimmo e ha calciato, ma non possiamo dargli addosso, il calcio di rigore se l’è procurato lui”.

Sulla prestazione della squadra c’è poco da dire stavolta: “Stiamo cercando di trovare un equilibrio, di ridurre le distanze tra i reparti, oggi abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo riusciti a trovare la porta, dobbiamo continuare a riprovarci, non perdendo mai la fiducia. Con l’ingresso di Goran Pandev abbiamo cercato di avere qualità uscendo palleggiando invece che col lancio, è acaduto così nel calcio di rigore”. Il mister si dice contento per l’ordine che c’è stato in campo, “si rosica per 10 minuti e poi si pensa già alla settimana prossima. Domani ci alleniamo. Sabato faremo una grande partita”. Il Genoa è atteso a Reggio Emilia per il match contro l’Atalanta dell’ex Gasperini, lanciatissima in zona Champions League. Il mister lancia ancora un appello ai tifosi: “La nostra gente ci ha aiutato, se abbiamo vicino i tifosi, siamo in grado di trovare energie insperate”.