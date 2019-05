Pra’, torna “Profummo de Baxaicò” la grande festa di quartiere dedicata all’oro verde del ponente

Genova. Dal 17 al 19 maggio a Genova Pra’ andrà in scena l’edizione numero 22 della manifestazione “Profummo de Baxaicò”, letteralmente “profumo di basilico”. L’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’oro verde, il profumato “baxaicò” coltivato nelle serre di Pra’, è stata presentata martedì 14 maggio nella Sala Dorata della Camera di Commercio, in via Garibaldi 4.

Saranno tre giorni di festa, con fulcro in piazza Sciesa, tra gastronomia, musica, rievocazioni a tema, gara di pesto al mortaio, laboratori di cucina, e numerosi altri appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Le vie della delegazione saranno coinvolte con aperture straordinarie dei negozi che allestiranno vetrine a tema e con la possibilità di fare un giro per le vie di Prà a bordo di un bus storico.

«Dall’anno scorso il Comune, attraverso il mio assessorato, collabora alla realizzazione di questo importante festival poiché crede sempre più in una vera città policentrica di cui ogni delegazione, ognuna con le proprie peculiarità e caratteristiche, ne rappresenta l’essenza – afferma l’assessore al turismo e commercio del Comune di Genova –. Parlando di Pesto e di Prà ci ricordiamo, con questo appuntamento, di come abbiamo nella nostra città una intera filiera produttiva che partendo dalle serre di Pra’ raggiunge le tavole dei ristoratori e porta in tutto il mondo il profumo e le tradizioni della nostra terra».

“Con questa manifestazione prosegue l’impegno della Camera di Commercio nel valorizzare il basilico come eccellenza della produzione agricola genovese ma anche tutto quello che ruota intorno al basilico, a partire dal pesto, come veicolo eccezionale di promozione turistica. – aggiunge il segretario generale della camera di Commercio di Genova –. Grazie a Profummo de Baxaicò ricordiamo a tutti, turisti e residenti, che il basilico che ha fatto tanta strada in tutto il mondo è nato a Genova Prà”.

Per i più piccoli, il festival inizierà già venerdì alle 14 con il Laboratorio creativo di illustrazione per i bambini, mentre alle 17 la presentazione dell’aperitivo al Profummo de Baxaicò a cura dell’istituto alberghiero Bergese, darà luogo al primo Basilico Party con accompagnamento di Piano Bar a cura di Marco Effe. Alle 19 apertura ufficiale degli stand gastronomici e dalle 21 serata danzante con balli caraibici, animazione e spettacoli.

La giornata di sabato si aprirà alle 10 con ‘C’è pesto per te – storia di un mito’: è questo il titolo del libro dell’enogastronomo Umberto Curti che dialogherà con il pubblico. Il fitto programma della giornata prevede poi finger food, dimostrazioni di pesto a mortaio per bambini e Gara di pesto a mortaio per gli adulti ‘Memorial Giacomo Profumo Pirolin’. E, ancora, Basilico Party, stand gastronomici, alle ore 21 il concerto de “I Trilli”, per finire alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico Pim pum pam Pesto in Fascia di Rispetto, sponsorizzati da Nuovo Borgo Terminal Container. Nella serata di sabato ci sarà anche un’esibizione dei Trilli.

Domenica 19 maggio in via Fusinato gli stand di prodotti tipici artigianali e gastronomici saranno aperti già dalle 9, mentre alle 11 in Fascia di Rispetto attraccherà la ‘Nave Bus – Mare e Terra’ con un carico di basilico che sarà accompagnato da un corteo a tema attraverso le vie di Prà fino in piazza Sciesa. La giornata prosegue con gli stand gastronomici (dalle 12), la premiazione della più bella vetrina a tema ’Memorial Giuseppe sacco “Pino”’. Alle 17 presso la vecchia stazione, ‘sfilata di moda al Profummo de Baxaicò’, organizzata dalle boutiques di Prà e poi ancora Basilico Party, aperitivo con l’istituto Bergese, Piano Bar e lo spettacolo Simon Dietzche in concerto con la partecipazione di Christian G.

La manifestazione organizzata dal ‘Comitato per la valorizzazione del Ponente – Pra’, in collaborazione con ‘Civ Prà Insieme’ e assessorato al Turismo e al Commercio del Comune di Genova, con il patrocinio di Comune di Genova, Municipio VII Ponente, Regione Liguria e Camera di Commercio.