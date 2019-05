Pra’, esposto alla Corte dei Conti per l’approdo della navebus non utilizzato. Furono spesi 200 mila euro

Genova. Furono spesi circa 200 mila euro di fondi europei per costruirlo, ma nei fatti non è mai entrato in funzione, a causa di problemi strutturali e di sicurezza. Parliamo del pontile di approdo per la Navebus di Pra’, che ad oggi giace abbandonato.

Nel progetto ​P.O.R​ F.E.S.R (2007-2013) del Comune di Genova, il lotto “approdo nave bus” prevedeva la realizzazione di un approdo per l’attracco della nave bus, nello specifico un pontile galleggiante, per il servizio di collegamento con il centro città.

L’intervento avrebbe dovuto fornire alla cittadinanza della delegazione una ulteriore alternativa al trasporto pubblico su terra. Ma nei fatti non è mai stato fatto entrare in funzione, per via della sua posizione e delle condizione di sicurezza.

Per questo motivo il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Municipio VII Ponente Genova ha depositato un esposto alla Corte dei Conti per capire cosa sia successo, e se i soldi pubblici siano stati spesi in maniera corretta o meno. Un altro esempio di fare per fare, ma che si risolve in un pasticcio.