Portofino, ladro di borse ne ruba una in un negozio e tenta il bis ma viene arrestato

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Portofino, un uomo, mescolandosi ai clienti di una nota boutique, approfittando della confusione, è riuscito a impossessarsi di una borsa da donna del valore commerciale di 1.550 euro, dileguandosi in fretta. Non contento, poco dopo è entrato in un secondo esercizio commerciale; anche qui ha tentato di approfittare della calca per rubare una borsa – del valore di 2.350 euro ma scoperto da una commessa, che ha anche tentato di bloccarlo, si è divincolato ed è riuscito a scappare.

Una pattuglia dei carabinieri, a piedi, notato il malvivente salire a bordo di un pullman, si è data all’inseguimento mantenendo il contatto con un’altra pattuglia, bloccando definitivamente l’uomo a Paraggi.

Identificato, il ladro, un ecuadoriano di 47 anni con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso della refurtiva, poi restituita, e tratto in arresto per furto aggravato e tentato furto aggravato continuato. Sarà processato con rito direttissimo.