Porto di Genova primo in Italia per imposte versate con 8,5 mld all’anno

Genova. “Con 8,5miliardi circa di imposte generate ogni anno per lo Stato il porto di GENOVA è il primo contribuente italiano”.

Lo ha spiegato questa mattina l’assessore del Comune di Genova allo Sviluppo Economico, Giancarlo Vinacci, intervenendo durante l’incontro dal titolo’I protagonisti della Blue Economy si raccontano: percorsi di sviluppo e nuove professioni dell’economia del mare’, che si è tenuto all’Istituto Nautico San Giorgio di Genova nell’ambito del Blu Economy Summit.

Vinacci ha aggiunto che nello scalo genovese sono 56mila lavoratori diretti e 120mila i posti di lavoro generati nel Nord Ovest italiano, raddrizzando il tiro su quanto affermato due giorni fa dal primo cittadino che aveva parlato di “genovesi occupati”.

All’evento di oggi ha preso parte anche Regione Liguria che ha sottoscritto il protocollo del Genova Blue Forum, dedicato alla formazione e ai percorsi di sviluppo delle nuove professioni dell’economia del mare. Per Vinacci l’obiettivo è quello di “ridare a Genova lo smalto perduto – ha sottolineato – e tentare di farle riconquistare il ruolo di primo piano in ambito Mediterraneo che già in passato ha avuto”.