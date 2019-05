Porta Pila, arriva una nuova ipotesi di ricollocamento tra viale Brigate Partigiane e corso Buenos Aires

Genova. Abbandonata al suo destino di quinta scenografica di Brignole, un po’ malconcia, Porta Pila torna ad essere al centro del dibattito amministrativo, anche se per il momento niente appare ancora di realmente concreto.

Il consiglio comunale, infatti, ha approvato l’impegnativa proposta dal consigliere di Fratelli d’Italia Alberto Campanella, di ricollocare il monumento all’altezza dell’intersezione tra Viale Brigata Bisagno e Corso Buenos Aires – Via Cadorna.

Un altro capitolo, quindi, potrebbe aggiungersi alla travagliata storia della porta monumentale genovese, spostata dalla sua sede originaria delle “fronti basse” durante l’abbattimento di fine ottocento delle fortificazioni sul Bisagno per fare spazio alle nuove strade (via XX settembre su tutte) e ricollocata qualche centinaio di metri più in là, con funzione per lo più scenografica, in quella che sarebbe diventata via Montesano.

Come è noto di trovare alla porta una postazione più degna di quella attuale, affogata nei palazzi e nel cemento “arrivato dopo”, se ne parla da diversi anni, forse decenni, con diversi progetti: negli anni scorsi si era parlato di una collocazione all’interno dello snodo di Brignole, in asse con l’arco della Vittoria, ma l’idea non trovò le gambe giuste. Oggi ci si riprova, il tempo darà sentenza.