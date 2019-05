Genova. Tanta, tanta acqua. E’ un po’ come l’uovo di Colombo ma alla fine le imprese che demoliranno Ponte Morandi utilizzeranno questo stratagemma “classico” per distruggere con l’esplosivo il moncone est.

L’acqua, tenuta in apposite vasche e sparata da cannoni, servirà ad abbattere più velocemente possibile le polveri che saranno sprigionate nella deflagrazione.

Una simulazione di tutto ciò è stata allestita stamani alla cava dei Camaldoli, sopra San Fruttuoso. Qui aziende dell’Ati, Danilo Coppe, responsabile della Siag (ditta leader nelle demolizioni con esplosivi), polizia, Asl, Arpal e struttura commissariale hanno provato a capire come si comporteranno le polveri sottili e le eventuali fibre di amianto a seconda del vento, del tipo di esplosione, delle trincee realizzate, della quantità di acqua sparata.

Quattro deflagrazioni, avvenute in un’area isolata della cava privata, sono state il nucleo dei test. Nel perimetro dell’esperimento alcune vasche in scala, trincee e cariche di dinamite posizionate ad hoc e fatte esplodere con potenza crescente.

La dinamite è arrivata via terra dal Piemonte. Per l’esplosione vera e propria ne serviranno circa 300 chili. Ancora la struttura commissariale non ha deciso se la demolizione avverrà in una sola giornata o in due giornate diverse (prima la pila 11 e poi la 10) né come si gestirà la questione dei residenti (un migliaio dovranno essere evacuati). Incognita anche sui giorni, ma si parla di un periodo tra la metà e la fine di giugno.

Dopo gli ultimi test si procederà con una nuova riunione della commissione esplosivi, in prefettura. Anche le ultime analisi realizzate sul ponte, in atmosfera e nel terreno hanno fatto rilevare amianto ampiamente al di sotto dei limiti considerati rischiosi per legge.