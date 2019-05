Ponte Morandi, il “risiko” delle strade, il 2 chiude via Fillak, dal 3 Corso Perrone

Genova. Il rischio era quello di un nuovo isolamento, anche se solo per alcune ore, con la chiusura da un lato di via Via Fillak per prove di carico sull’impalcato della pila 10-11 il 2 maggio dalle 6 del mattino alle 24, e dall’altro di Corso Perrone che doveva essere chiuso dal 2 al 15 maggio per attività propedeutiche allo smontaggio della pila 4 nel tratto tra via Perini e via Borzoli.

Alla fine, però, si è raggiunto un accordo di buon senso e, almeno a quanto comunicato da AMT, la chiusura di quest’ultima strada è stata posticipata a venerdì 3 maggio con la conseguente variazione di percorso dei mezzi pubblici che transitano nella zona. Secondo le nuove disposizioni, quindi, ecco come cambiano i percorsi dei bus.

Nella giornata di giovedì 2 maggio, dalle ore 6 alle 24.00, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Fillak, la linea FP sarà limitata a via Porro e la linea N3 effettuerà servizio sul percorso Principe – Borzoli – Rivarolo – Brin.

La chiusura al transito veicolare di corso Perrone è stata, invece, posticipata a venerdì 3 maggio, pertanto a partire dalla mattinata di venerdì 3 maggio, le linee 63, 63/ e 663 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Bianchi, svolteranno sul ponte Romero, proseguiranno per via Perlasca, transiteranno poi per ponte Polcevera, via Ferri dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri (incrocio con ponte Polcevera), transiteranno per il vecchio ponte sul Polcevera, proseguiranno poi per via 30 giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.