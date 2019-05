Ponte Morandi, da questa sera chiusura di via Perlasca per lavori al nuovo viadotto

Genova. Dalle ore 22 di oggi 14 maggio, e sino a cessate esigenze, un tratto di via Perlasca sarà interdetto al transito veicolare e a quello pedonale per opere di cantierizzazione del nuovo viadotto Polcevera. In sostanza si tratta di interventi propedeutici alla realizzazione delle nuove pile. Domani, 15 maggio, salvo imprevisti dovrebbero riaprire via Fillak e corso Perrone.

Sono quindi stabilite le seguenti prescrizioni:

Via Perlasca: divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il sottopasso (compreso) di ponte Romero e via Campi;

nel tratto compreso tra via Polonio e via Campi: doppio senso di circolazione veicolare; divieto di transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 7,50 metri, divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri, divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a 2,40 metri, ad eccezione dei veicoli afferenti alle proprietà laterali carrabili e ai veicoli afferenti al cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera; divieto di sosta e di fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti;

nel tratto compreso tra via Pieragostini e ponte Romero: doppio senso di circolazione veicolare; divieto di sosta e di fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti;

per i veicoli che percorrono il tratto in quota compreso tra il sottopasso veicolare e ponte Romero, all’intersezione con il medesimo ponte è istituito l’obbligo di svoltare verso sinistra, ad eccezione dei residenti, dei veicoli afferenti alle attività economico-produttive di via Argine Polcevera e di quelli afferenti al cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera;

l’intersezione tra via Campi e via Perlasca è regolata a rotatoria con senso antiorario.

Via Argine Polcevera: nel tratto compreso tra il civico 19 rosso e ponte Romero sono stabilite le seguenti prescrizioni: ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolamentato a senso unico alternato disciplinato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in direzione mare; divieto di transito ad eccezione dei residenti, dei veicoli e dei pedoni afferenti alle attività economico-produttive e di quelli afferenti al cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera; obbligo di dare la precedenza e svoltare verso destra all’intersezione con ponte Romero; limite massimo di velocità di 10 km/h e divieto di fermata veicolare.

Ponte Romero: senso unico di circolazione veicolare con direzione levante-ponente.

Via Renata Bianchi nel tratto compreso tra Via Perini e Via Tea Benedetti, direzione levante: la corsia di destra è riservata alla generalità dell’utenza con obbligo di svolta verso destra in via Tea Benedetti mentre la corsia di sinistra è riservata esclusivamente ai mezzi di trasporto pubblico locale con obbligo di svoltare verso sinistra all’intersezione con via 30 Giugno 1960.

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Perlasca, le linee 63, 63/ e 663 Amt modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti al termine di via Bianchi, proseguiranno per via 30 Giugno 1960, via San Donà di Piave, via Polonio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in via Ferri, proseguiranno per via Ponte Polcevera, via 30 Giugno 1960, via Perini, rotatoria corso Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.

Contestualmente alla chiusura di via Perlasca, sono state istituite, in direzione Pontedecimo, tre nuove fermate bus:

via 30 giugno 1960, di fronte all’ingresso dello stabilimento Ansaldo;

via 30 giugno 1960, all’altezza della passerella pedonale del Ponte di Rivarolo;

via San Donà di Piave in corrispondenza della rotatoria.

Restano ovviamente operative, in direzione Sampierdarena, le due fermate già presenti in via 30 Giugno 1960.