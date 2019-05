Ponte Morandi, Bucci: “Demolizione tra 22 e 24 giugno”. Oggi la conferma della commissione tecnica

Genova. “Lo sapete che ha giugno c’è un week end di tre giorni? Molti genovesi potrebbero andare via per il ponte del santo patrono, e tornare e non vedere più il ponte”. Con queste parole il sindaco commissario anticipa la probabile data della demolizione dei monconi est di Ponte Morandi.

La decisione sarà eventualmente confermata in giornata, dopo che la commissione tecnica si sarà riunita per confermare modalità e giorni: se quanto anticipato da Bucci venisse quindi messo nero su bianco, mancherebbe esattamente un mese al “demolition day”.

Oggi si capirà anche se le due pile interessate dall’abbattimento con esplosivo saranno “tirate giù” simultaneamente o in due diverse riprese. Un dettaglio tutt’altro che banale, sia per la grandezza dei manufatti, sia per la gestione delle evacuazioni, che ci saranno in via precauzionale nonostante i test anti-polvere abbiano avuto un esito positivo.