Ponte Morandi, ancora incognite sulla demolizione: ma a levante partono i lavori per il nuovo viadotto

Genova. Sono cominciati i lavori di costruzione anche a Levante, ai cantieri di ponte Morandi, con l’avvio degli interventi per i 14 pali di fondazione della pila numero 11, nel tratto di superficie su cui non insiste, ovviamente, quanto resta da demolire del vecchio viadotto sul torrente Polcevera. Ora il cantiere di costruzione è quindi in attività su entrambi i lati, fanno sapere dalla struttura commissariale.

A ponente sono stati conclusi nel frattempo i lavori per gli 11 pali di fondazione della pila numero 6. Ogni palo viene scavato mediante trivellazione e le sue pareti sostenute con l’utilizzo di fanghi bentonitici. All’interno di ciascun palo viene poi calata una gabbia di acciaio che ospita il getto di calcestruzzo che definisce la struttura del palo.

Sempre a ponente sono stati avviati i lavori per i 15 pali della pila numero 9, dove è stata già completata l’attività propedeutica di bonifica da ordigni bellici. A Ponente, intanto, proseguono le operazioni di demolizione della parte restante della Pila 5 e la demolizione del Tampone 8.

(le foto sono fornite dal consorzio Pergenova)