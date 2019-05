Poetry slam, sfida in rima (e non solo): alla collina di Castello le semifinali regionali

Genova. Seconda e ultima semifinale regionale di poetry slam, questo venerdì, alle 19:00 alla Libera Collina di Castello. Nello spettacolare scenario delle rovine del convento di Santa Maria in Passione si sfideranno 7 tra poeti e poetesse che hanno già vinto almeno un poetry slam in Liguria durante l’anno.

A decidere chi, tra loro, si guadagnerà il diritto di accedere alla finale regionale del prossimo 24 maggio saranno gli spettatori presenti. È questa infatti una delle regole base del poetry slam, competizione poetica in cui gli autori si sfidano declamando i propri versi, senza l’aiuto di basi musicali e senza poter usare oggetti o costumi di scena, demandando a una giuria composta da 5 giudici scelti a caso tra il pubblico, il giudizio della loro performance.

Sono stati oltre venti i poetry slam svoltisi quest’anno sul territorio regionale, che hanno fatto della Liguria la quarta regione in Italia per numero di eventi organizzati. Tutti appartenenti al campionato organizzato dalla LIPS (Lega Italiana Poetry Slam), l’associazione che coordina il movimento italiano.

Esponenziale il successo che stanno riscuotendo queste manifestazioni in cui la poesia scende dal piedistallo accademico e si propone libera alle persone, che possono così riappropriarsene. Ne è testimonianza il pubblico che ha affollato il pub DallOrso, lo scorso mercoledì, per la prima semifinale.

A sfidarsi, in uno degli angoli meno conosciuti e più suggestivi di Genova, già teatro lo scorso anno di un’affollatissima semifinale regionale, saranno: Ali Casadei, Vale Dica, Carlo Alfredo Bassetti, Max Di Mario, Enrico Pittaluga, Giuliano Logos e Adriano Catd. Artisti provenienti da varie parti d’Italia, a testimonianza di quanto vivo e dinamico sia il movimento del poetry slam.

L’organizzazione delle semifinali (e della finale, che si disputerà, come detto, venerdì 24 maggio alla Claque) è di Genova Slam, realtà che in un paio di anni si è imposta come tra le più dinamiche in Italia.

A condurre la gara, nel ruolo che in gergo viene detto del Maestro di Cerimonia (o MC) Marty Mollar e Andrea Fabiani. L’orario di inizio è previsto alle 19:00. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. L’ingresso è libero.