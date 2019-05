Piazza delle Vigne, polizia locale ferma uomo ubriaco con due coltelli addosso. Identificato e denunciato

Genova. Nel primo pomeriggio di ieri, in piazza delle Vigne, una pattuglia della Polizia Locale in servizio nel centro storico ha fermato una persona in palese stato di ubriachezza.

L’uomo fermato, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, è stato oggetto di perquisizione personale, dalla quale sono spuntati fuori due coltelli di grosse dimensioni.

Portato in questura, è stato riscontrato che il 40 enne è clandestino. Per questo motivo è stato denunciato per soggiorno illegale, possesso di armi atte ad offendere e ubriachezza molesta.