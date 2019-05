Genova. Ecco la situazione meteo sulla liguria secondo il centro meteo ligure Limet: Perturbazione in transito sulla nostra regione con piogge in genere di debole o moderata intensità nella giornata di sabato. Tra domenica e lunedi condizioni di instabilità con schiarite alternate ad addensamenti anche consistenti associati a rovesci specie nelle aree interne.

Previsioni valide per: sabato 18 maggio 2019

Cielo e Fenomeni: Mattinata in genere piovosa sulla nostra regione, con piogge in risalita da sud-est verso nord-ovest. Precipitazioni in genere deboli, moderate solo sui versanti padani e tra il genovese di ponente e il savonese orientale. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1800-2000 metri.

Nel pomeriggio le piogge assumeranno un comportamento più irregolare lasciando anche alcune pause asciutte lungo le coste; i fenomeni più intensi si concentreranno nelle aree interne del levante; ulteriore riduzione delle piogge in serata a parte residui rovesci sullo Spezzino.

Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale costiero; deboli o moderati da est altrove, in temporanea rotazione a sud est sullo Spezzino a metà giornata. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In aumento le minime sotto costa, massime in generale diminuzione.

Previsioni valide per: domenica 19 maggio 2019

Cielo e Fenomeni: Tempo instabile su tutta la regione. Rovesci probabili sul settore centro-orientale, più persistenti nelle aree interne del levante dove potrebbero assumere occasionalmente carattere temporalesco. Tempo asciutto su Valle Bormida, Savonese occidentale ed Imperiese dove avremo condizioni di variabilità.

Venti: In rotazione a sud o sud-ovest, da deboli a moderati. Mari: Generalmente mosso, localmente molto mosso in serata. Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per: lunedì 20 maggio 2019

Cielo e Fenomeni: Ancora tempo instabile con rovesci o temporali sul settore centro-orientale della regione, più persistenti nelle aree interne; tempo più asciutto a ponente. Ventilazione moderata da sud-ovest, mare molto mosso.