Personale manutenzione rotabili officina di Brignole, confermato sciopero del 3 giugno

Genova. Confermato lo sciopero di 8 ore del 3 giugno del personale della manutenzione rotabili dell’officina di Brignole. Lo annunciano le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Ugl e Fast.

Dopo la firma dei protocolli d’intesa tra le società delle Ferrovie e l’amministrazione comunale per l’allungamento della metropolitana a Terralba, i sindacati, che rappresentano un centinaio di lavoratori, erano entrati in allarme per il rischio di abbandono totale delle aree e, con esse, delle attività di manutenzione.

La settimana scorsa si è svolto l’incontro con l’assessore allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci che si è impegnato a chiedere un approfondimento a Trenitalia, circa la necessità di mantenimento di posti di lavoro e attività a Genova.

Il sindacato ha chiesto che la progettazione della metropolitana, affidata al Rina, sia compatibile con il tracciato dei binari di ingresso all’officina di piazza Giusti, per scongiurare la sua chiusura. “È stata pertanto ribadita – si legge in una nota sindacale – la posizione di contrarietà alla cessione di aree di Fs che occupano attività industriali, a scopo di mera speculazione immobiliare. Le organizzazioni sindacali hanno precisato di non voler alimentare una competizione fra Savona e Genova per accaparrarsi gli investimenti, ma è necessario mantenere un equilibrio fra i due territori per garantire alla città di Genova un futuro per i posti di lavoro e per la qualità del servizio ferroviario ai pendolari del nodo metropolitano. Un piccolo binario definito “presidio”, peraltro mai concordato nei contenuti con il sindacato, non può essere la soluzione”.

L’assessore, dichiarando di condividere gli obiettivi della riunione, ha aggiornato l’incontro a data da destinarsi ma, continuando a mancare risposte certe da parte di Trenitalia, le segreterie regionali hanno comunque confermato lo sciopero.