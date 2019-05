Genova. Continuano gli interventi dei cittadini volontari per pulire i territori e “curare” parti di città spesso “abbandonate” dall’amministrazione civica a causa delle sempre meno consistenti risorse economiche.

Questo giovedì mattina a partire dalle ore 8,30 il Comitato Pegli Bene Comune insieme a Simply Fishing ASD ha organizzato un intervento di pulizia dalla plastica dalla scogliera che va dagli ex bagni Roma al Castello Vianson.

La plastica raccolta verrà poi trasportata via mare grazie alle barche messe a disposizione dei pescatori ad un punto di raccolta appositamente organizzato con Amiu a Pra’. “Sarà una mattinata intensa – sottolineano i responsabili del comitato – perché c’è veramente molto da fare per evitare che tutta quella plastica ritorni in mare alla prossima mareggiata”.