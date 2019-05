Genova. Il fine settimana di pulizia organizzato all’interno della Zena Netta week ha toccato anche Pegli, dove il Comitato Pegli Bene Comune si è organizzato per diversi interventi di “cura” della delegazione.

Il Comitato ha concluso la pitturazione del Sottopasso pedonale iniziata ad inizio settimana dai LSU facenti parte del progetto coordinato da Pegli Bene Comune, i quali si sono adoperati diverse mattinate per portare avanti il lavoro il più possibile e malgrado il meteo a dir poco sfavorevole si è impegnato nella pulizia della spiaggia di Multedo in collaborazione con West beach – Levante C Pegliese.

di 6 Galleria fotografica Pegli netta









“Entrambi gli interventi sono stati organizzati e realizzati insieme a Daboc che ringraziamo e che ci auguriamo sia al nostro fianco nelle prossime iniziative sul territorio – scrivono gli attivisti del comitato – Ringraziamo, inoltre, il Municipio VII Genova Ponente per la fornitura dei materiali e delle autorizzazioni, Amiu Genova Spa che come sempre si è resa disponibile a supportarci per il ritiro dei rifiuti (soprattutto legname) e Geam per aver posizionato i cassoni per il conferimento del rifiuto indifferenziabile”.

“Ci auguriamo che sull’onda di Zena Netta cresca la voglia di darsi da fare ????per i luoghi in cui viviamo – concludono i cittadini – rispettando l’ambiente e sanzionando che inquina o sporca le aree pubbliche”.