Patrocinio del Municipio a evento collegato al Pride, Bucci: “Nessuno vieta evento, diffida è richiamo di carattere amministrativo”

“Non c’è alcuna valutazione di carattere politico nella lettera trasmessa dal direttore generale del Comune di Genova al Municipio Ponente sulla mancata concessione del patrocinio per l’evento “Liguria Pride- Diritti ponente”, bensì un richiamo di carattere amministrativo sulle procedure che il Municipio avrebbe dovuto osservare” Lo scrive il sindaco di Genova Marco Bucci sulla sua pagina fb.

“Il patrocinio per la manifestazione è stato chiesto al Municipio che ha competenza solo per iniziative di interesse locale sul territorio di competenza – dice il sindaco – L’evento, infatti, è inserito nel calendario delle numerose iniziative del “Liguria Pride 2019” che si terranno in diverse zone della città e per le quali gli organizzatori non hanno fatto richiesta di patrocinio al Comune di Genova”.

Bucci precisa inoltre “che la lettera del direttore generale non impedisce lo svolgimento di alcuna manifestazione anche ospitata all’interno di locali municipali”.

“Ogni strumentalizzazione politica – conclude Bucci – lascia il tempo che trova e viene rispedita al mittente. Non c’è alcun tentativo di limitare la libertà di espressione di nessuno, ma solo di far rispettare il regolamento comunale peraltro scritto da amministrazioni precedenti all’attuale”.