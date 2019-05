Paolo Donadoni confermato sindaco di Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. Con il 47% dei voti Paolo Donadoni si conferma sindaco di Santa Margherita. Vince contro Claudio Marsano (31%) e Guglielmo Caversazio (21%).

Donadoni, centrodestra e sindaco uscente, porta avanti quindi la bandiera del cosiddetto “modello Toti”, che unisce Lega, Forza Italia, Fdi e spinte civiche e si fa forte dell’alleanza stretta con gli altri sindaci rivieraschi dello stesso colore.

Per il sindaco confermato una campagna elettorale “complicata” dalle vicende legate ai disastri ambientali, sia per quanto riguarda i danni al litorale e al porticciolo sia per lo sforzo fatto, insieme a Portofino, e con il supporto di Regione e governo, per la strada di Portofino.